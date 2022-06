Moet jij de batterij van je smartphone voortdurend opladen? We gaan op zoek naar de beste smartphones met een grote batterij.

Smartphones zijn er in alle vormen en maten. Of je nu een toestel met een mooie camera of prachtig beeldscherm zoekt, er is voor ieder wat wils. Er is echter één ding dat alle smartphones nodig hebben en dat is een batterij die het toestel lang genoeg draaiende houdt. Met een te kleine batterij word je al snel gedwongen om steeds met een powerbank rond te lopen of je smartphone aan zijn lader te laten zitten.

De meeste hedendaagse smartphones hebben een batterij die het bij intensiever gebruik slechts een dag, hooguit twee dagen uithoudt. Dat is een grote downgrade ten opzichte van de oudere mobieltjes die het een week konden uithouden op één enkele oplaadbeurt, maar de mogelijkheden en vereisten zijn dan ook exponentieel gestegen. De beperkte batterijduur van onze smartphones zijn we stilaan gewoon geworden, maar toch is en blijft het leuk om te zien dat er af en toe smartphonefabrikanten zijn die erin slagen om de batterijduur van sommige toestellen zo lang mogelijk te rekken.

Batterijcapaciteit zegt niet alles

Het is wel belangrijk om aan te halen dat enkel een grote batterij niet noodzakelijk genoeg is om je een lange batterijduur te geven. Die hangt uiteraard nauw samen met software-optimalisatie en je eigen gebruik. Goede software zorgt voor een lager energieverbruik, waardoor je batterij automatisch langer meegaat. Als er geen onnodige processen plaatsvinden, dan zal er ook geen rekenkracht verspild worden. Het spreekt voor zich dat heel de dag je smartphone actief gebruiken ook een grote impact zal hebben op de batterijduur. Bij ‘gemiddeld gebruik’ zal je op een dag gemiddeld 2.000 mAh verbruiken. Deze maatstaf kan je dus hanteren om te voorspellen hoe lang een batterij het zal volhouden.

We zetten hier voor jou enkele smartphones op een rijtje met een flinke batterij en straffe batterijduur. Ze zijn er in verschillende vormen en prijsklassen. Met deze toestellen moet je overdag niet meer voortdurend naar de oplaadkabel grijpen.

4 smartphones met een grote batterij

Nokia XR20

4.630mAh-batterij

Android One

Snapdragon 480 5G

6,67 inch-display

4 of 6GB RAM

Prijs: 449 euro

Met de Nokia XR20 levert Nokia een eigen rugged smartphone die speciaal ontworpen is om tegen een stootje te kunnen. Het scherm vooraan is voorzien van een laag Gorilla Glass Victus, zodat hij zeker tegen een valpartij kan. Daar komt dan nog eens een IP68-certificering bij, waardoor je hem even onder de kraan kan houden als hij vuil is. Als kers op de taart is er een 4.630mAh-batterij die de smartphone makkelijk anderhalve dag draaiende kan houden. Mits middelmatig gebruik kan je dat zelfs rekken tot twee dagen. De smartphone draait op Android One, wat een teruggeschroefde versie van het Android-OS is.

De schermdiagonaal meet 6,67 inch en heeft een resolutie van 1080 x 2400 pixels. Gezien de grootte van de batterij en het scherm, ligt de smartphone wel ietwat ongemakkelijk in de hand, zeker als je kleinere handen hebt. Daar komt ook nog eens bij dat de smartphone met 248 gram zeker geen lichtgewicht is. Je hebt de keuze uit een model met 4GB ram en 64GB opslag, of 6GB RAM en 128GB opslag. De Snapdragon 480 5G-chip zorgt ervoor dat je je niet aan de allerbeste prestaties van mag verwachten, maar dat is bij deze smartphone niet de bedoeling. Als pluspunt gooit Nokia er wel nog 4 jaar beveiligingsupdates en 3 jaar aan Android OS-updates bij, zodat je er zeker van kan zijn dat je smartphone qua software en beveiliging nog wel een tijdje mee kan.

Xiaomi Redmi 9T

6.000mAh-batterij

MIUI-schil op Android 10

Snapdragon 662

6,53-inch-display

4GB RAM

Prijs: 200 euro

De Redmi 9T is een grote smartphone die zich richt op de lagere prijsklassen. Voor de startprijs van 149 euro krijg je een 6,53 inch-scherm met een 1080 x 2340-resolutie, een 48MP-hoofdlens, een Snapdragon 662-chip, 4GB RAM en de keuze uit 64GB of 128GB aan opslag. Een van de belangrijkste zaken hier is natuurlijk de 6.000mAh-batterij. Deze flinke kanjer stelt je in staat om je toestel (bij middelmatig gebruik) toch twee volledige dagen aan de praat te houden. En deze smartphone kreeg een prettig vormgegeven en kleurrijk jasje, waardoor je niet verlegen moet zijn om ermee gezien te worden. De smartphone ondersteunt ook 18W-snelladen. Gezien de grootte van de batterij, zal je hoe dan ook nog steeds even moeten wachten voordat die helemaal opgeladen is.

Zoals de prijs waarschijnlijk al doet vermoeden, haal je geen topklasse-krachtpatser in huis die je met elke veeleisende taak zal kunnen bijstaan. De smartphone is niet van de snelsten, en ook de camera is niet bepaald indrukwekkend te noemen. Dankzij zijn budgetvriendelijk prijskaartje en flinke batterij is het echter wel een prima budgetsmartphone voor mensen die niet veel geld willen uitgeven aan hun volgende telefoon, en die er wel eentje zoeken die ze lang in hun broekzak kunnen laten zitten tot de volgende laadbeurt.

ASUS ROG Phone 5s

6.000mAh-batterij

Android 11

Snapdragon 888+ 5G

6,78-inch-display

keuze uit 12 of 16GB RAM

Prijs: 999 euro

Als je op zoek bent naar een smartphone met een grote batterij en minstens even grote specificaties, dan is de ASUS ROG Phone 5s misschien iets voor jou. Het amoled-scherm van de smartphone meet diagonaal 6,78 inch, wat al bovengemiddeld is. De dimensies bedragen 172,8 x 77,3 x 9,9 mm, waardoor het scherm zeer lang uitvalt in vergelijking met andere toestellen. Omdat deze smartphone gemaakt is voor gamers, is dat dan ook weinig verwonderlijk. Ondanks het ietwat vreemde formaat moeten mensen met kleinere handen zich geen zorgen maken dat het toestel te groot zou uitvallen. Het zal bij de meeste gebruikers meer dan voldoende comfortabel in de hand liggen.

Met een 6.000mAh-batterij in de behuizing haal je vlot het einde van de dag, ook bij intensief gebruik, zoals dus het draaien van allerlei games, wat een flinke prestatie is. Heb je toch te veel liggen spelen? Dan kan je gebruikmaken van het 65W-snelladen om het toestel in iets meer dan een uur weer volledig vol te krijgen. Daar krijg je dan ook nog eens 144Hz-beeldverversing, een Snapdragon 888+ 5G-chipset, de keuze uit 12 of 16GB RAM en 512GB opslag bij. Het is een smartphone die zich voornamelijk richt op gamers, maar als je jezelf daar niet toe rekent en gewoon een toestel zoekt dat je met een voldoende grote batterij kan bijstaan in al jouw entertainment-noden, dan is de ROG Phone 5s zeker ook iets voor jou.

Oukitel WP15

15.600mAh-batterij

Android 11

MediaTek Dimensity 700-chip

6,52-inch-display

8GB RAM

Prijs: 440 euro

Lijken de eerder vermelde smartphones toch niets voor jou en ben je op zoek naar iets extremer? Dan kan je terecht bij Oukitel. Deze Chinese smartphonefabrikant richt zich op de productie van toestellen die in de meest extreme omstandigheden kunnen overleven, en daar hoort dan ook meteen een flinke batterij bij. En als we flink zeggen, bedoelen we eerder duizelingwekkend. Waar we vaak al onder de indruk zijn van een 5.000mAh-batterij, komt de Oukitel WP15 met eentje van 15.600mAh. De rugged smartphone is gemaakt voor gebruikers die zich vaak in ruigere omgevingen bevinden, waardoor hij perfect is voor onder meer langere tochten in de natuur.

Naast de gigantische batterij krijg je ook een 6,52 inch groot HD+-display met de nodige val- en krasbestendigheid. Daar komt dan ook nog eens 8GB RAM, 128GB opslag, een 48MP-hoofdcamera en 5G bij. Vanwege de grootte van de batterij krijg je met afmetingen van 178,2 x 86,2 x 23,8 mm en een gewicht van 485 gram wel een blok van een smartphone in je handen. Echt vriendelijk voor je broekzak is hij dus niet. Gezien de MediaTek Dimensity 700-chip moet je er geen ongelofelijke prestaties van verwachten. Dat is dan ook echter helemaal niet waar de smartphone voor gebouwd is. Het is een nichetoestel dat zich specifiek richt op mensen die een immense batterij zoeken in een bijna onverwoestbaar jasje.

Ken jij nog smartphones met een grote batterij? Laat het ons weten in de reacties.