Behoort het gras afrijden niet tot je favoriete karweien? Laat een robotmaaier het dan in je plaats doen! Dit zijn de beste opties voor jouw tuin.

Koning Winter heeft ons land gelukkig weer verlaten. De dagen worden weer wat langer en af en toe kunnen we eens van een heerlijk lentezonnetje genieten (in onze tuin weliswaar). De lente doet ook onze planten en bomen weer in volle bloei komen. Dat alles is zeer fijn, maar heeft ook enkele nadelen. Onze gazon zal namelijk ook weer net iets sneller te lang worden, wat betekent dat we ook frequenter het gras mogen afrijden. En geef toe: wie doet dat nu graag? Een loyale robotmaaier schiet je te hulp.

Gelukkig zijn we in het jaar 2022 en bestaat tegenwoordig voor zowat alles een technologische oplossing. En dus ook voor gras afrijden. Waarom zelf de moeite doen om met een grasmaaier te lopen klooien als je ook een robot aan het werk kan zetten? In deze koopgids bespreken we een greep uit het ruime aanbod van robotmaaiers.

Hoe werkt een robotmaaier?

Eerst geven we even een korte omschrijving van wat een robotmaaier is, en vooral wat de belangrijkste aspecten zijn waar je bij de aankoop van een robotmaaier op moet letten. Om het even heel simpel te omschrijven, is een robotmaaier een grasmaaier die in plaats van met brute kracht met een computerchip wordt aangedreven. Dankzij die slimme chip kan de maaier het gras maaien terwijl jij rustig van de zon aan het genieten bent. Voor je dat doet, moet je wel een gebied afbakenen waarbinnen de robotmaaier moet blijven.

De meeste modellen worden dan ook met een begrenzingsdraad geleverd, die je enkele centimeters van de grond inslaat. Is dat gebeurd, dan zet je de maaier gewoon aan (bij de meeste kan dit via een smartphoneapplicatie). Nog enkele slimmigheden die de meeste modellen hebben zijn afgrondsensoren of botsensoren. Die moeten voorkomen dat de maaier pardoes een afgrond induikt of een obstakel aanrijdt. Vergelijk de hoeveelheid technische snufjes zeker wanneer je overgaat tot een aankoop.

Er zijn heel wat redenen waarom je zou overwegen om te investeren in een robotmaaier. De tijd en arbeid die je bespaard blijven zijn er daar maar één van. Je gazon laten afrijden door een robotmaaier is ook gewoon goed voor de kwaliteit van je gazon. Met een robotmaaier kan je je gras regelmatig laten afrijden, waardoor het gras heel de zomer door op de juiste lengte kan blijven. Daarnaast zullen de meeste maaiers je gazon tegelijkertijd bemesten.

Bij een manuele grasmaaier wordt het gemaaide gras opgevangen in een zak. Dat belandt nadien op de compostbak. Maar eigenlijk is pas gemaaid gras de beste vorm van bemesting voor je gazon. En dat weet een robotmaaier. Daarom wordt het gemaaide gras in haarfijne stukjes gehakt en achtergelaten op je gazon. Die techniek heet ‘mulching’. Ook dit is een functie waar je best op kan letten bij het kiezen van een geschikte maaier, als de kwaliteit van je gazon je nauw aan het hart ligt. Andere voordelen zijn de verminderde geluidsoverlast (zelden meer dan 75 dB), en het feit dat het ook milieuvriendelijker is.

Waarom een robotmaaier?

Enkele van de belangrijkste zaken om op te letten bij een robotmaaier hebben we eigenlijk al vermeld. De eenvoud van installatie kan een belangrijk argument zijn, maar langs de andere kant ook de hoeveelheid aan verschillende instellingen in bijvoorbeeld maailengte. Je wil wellicht ook het liefst een maaier die volledig autonoom is, en zelfstandig obstakels kan ontwijken zodat je niet altijd je tuin moet verbouwen. Heb je kinderen, dan is het des te belangrijker om de beveiligingsfuncties te vergelijken. Ook de grootte van je gazon is een belangrijke factor om mee in achting te nemen. De ene maaier is geschikt voor een kleine gazon, de andere komt dan weer op grotere oppervlaktes tot zijn recht.

Bevat je tuin hellingen, dan moet je robotmaaier ook in staat zijn die te trotseren. Om goede vrienden te blijven met je buren, kan het maximalle geluid dan weer de doorslag geven. Tenslotte, en misschien nog het belangrijkste van allemaal, is er de prijsfactor. Voor kwaliteit moet je vaak bereid zijn een hoge prijs te betalen, en je zal merken in deze koopgids dat robotmaaiers geen uitzondering op de regel zijn.

Hoe kies je?

Hoe kies je nu de beste robotmaaier voor jouw tuin? Een belangrijk element is de accu. Hoe groter je grasmat, des te groter zal de accu moeten zijn. Iedere robotmaaier heeft een basisstation, dat aan het stroomnet gekoppeld moet worden. Het wordt gebruikt als uitvalsbasis en om de accu op te laden. Is de batterij bijna leeg? Dan zal de maaier automatisch terugkeren om zich van hernieuwde stroom te voorzien. Een slimme chip houdt bij waar de maaimachine al geweest is. Natuurlijk zijn deze robots waterdicht. Je zou ze zelfs in de regen hun werk kunnen laten doen, maar het beste resultaat verkrijg je als het gras droog is.

Duurdere modellen zijn uitgerust met een regensensor, die de weersomstandigheden in de gaten houden en gaat rijden als het gras droog is. Als het aankomt op de grootte van je gazon, moet je wel een robotmaaier kiezen die daar bij past. Voor een tuin van 150 m² of kleiner heb je natuurlijk een ander exemplaar nodig dan voor een tuin van 1.000 m² of meer. Dat heeft niet alleen te maken met de motor die op jaarbasis meer meters moet maken en de messen die meer gras moeten maaien, maar vooral met de grootte van de accu en de opslag voor het gemaaide gras. Veel robotmaaiers malen het gras overigens fijn, zodat het als voeding voor de grasmat terugkomt. Bovendien zijn robotmaaiers voor kleinere gazons ook een stuk kleiner dan die voor grote gazons.

De beste robotmaaier in 2022

Robomow RX12 U – model 2020

Wellicht de meest basic robotmaaier die je op de markt zult vinden. Van deze robotmaaier moet je geen gekke franjes verwachten, maar zijn werk doet die wel. De maaier wordt niet bediend via een app op je smartphone, maar gewoon door ouderwets op een rode start- en stopknop te drukken. Opladen doet de robot wel zelf. Hij komt omwille van zijn eenvoudige bediening ook vooral tot zijn recht wanneer hij voor een oppervlakte wordt gebruikt, tot 150 m2. De afspandraad is 70 meter lang. Desondanks mag de Robomow RX12 wel als een krachtpatser worden omschreven. Hij heeft een sterker maaisysteem dan veel andere maaiers, waardoor hij zonder problemen elk soort oppervlakte aankan. De robot heeft ook enkele ingebouwde veiligheidsmechanismen, zoals een obstakeldetector, en een kinderbeveiliging.

Prijs: 479 euro

McCulloch ROB S600

Met een flexibele laadstationplaatsing en eenvoudige installatiewizward richt de fabrikant zich volledig tot de thuisgebruikers. Het apparaat doet alles wat je van een robotmaaier verwacht. Wanneer de accu bijna leeg is rijdt het apparaat automatisch naar zijn dockingstation om bij te laden. Opladen duurt ongeveer een uur, waarna het toestel terug een uurtje kan maaien. De maaihoogte is in te stellen van 20 tot 50 mm en het apparaat kan 16 cm in een enkele maaibeweging maaien. Deze robotmaaier is gemaakt voor tuinen met een omvang van maximaal 600m2.

Het toestel wordt geleverd met 150 meter aan begrenzingsdraad en 200 krammen zodat je meteen je tuin kan afbakenen. De robotmaaier bedien je eenvoudig via de smartphone-app. Zo kan je bijvoorbeeld schema’s instellen om het toestel volledig naar je hand te zetten. Via een adaptief maaisysteem past het toestel automatisch het maaischema aan op basis van de groeisnelheid van het gazon. Op die manier blijft je gazon in topstaat. Het toestel zal met zijn 58 decibel ook in dank worden afgenomen door je buren.

Prijs: 799 euro

STIHL iMOW RMI 422

Voor kleine en middelgrote tuinen biedt STIHL de iMOW RMI 422 aan. Met de Adaptive Slope Speed technologie van het merk kan het apparaat maaien op hellingen tot 35%. De kap waarmee het apparaat werd uitgerust, beschermt het toestel tegen barre weersomstandigheden en eventuele obstakels. Aan de hand van botssensoren wordt ervoor gezorgd dat het apparaat nergens tegenaan rijdt. Via het bedieningspaneel kan je het toestel eenvoudig programmeren.

Zo kan je bijvoorbeeld een maaiplan instellen waar je voor elke dag de maaitijden kiest. Vervolgens zal de machine zelf de optimale maaitijden kiezen. Indien een maaibeurt moet worden onderbroken wegens regen, dan haalt de robot zo snel mogelijk zijn werk in op een later tijdstip. Wanneer het toestel wordt opgepikt, stopt deze meteen met maaien om ongevallen te voorkomen. Daarnaast kan het apparaat ook worden beveiligd met een pincode, zodat hij enkel gebruikt kan worden door bevoegden.

Prijs: 1.099 euro

Robomow RK1000

Robomow is ondertussen een bekend begrip in de wereld van robotmaaiers. De fabrikant biedt een model aan voor elk type tuin. Met de RK1000 richten ze zich tot de veeleisende gebruikers. Het gaat hier om een tuin met een maximale gazongrootte van 1000 m². Het apparaat kan 21 cm maaien in een enkele beweging en de maaihoogte kan worden ingesteld tussen 20 mm en 100 mm.

Deze stille robotmaaier kan bediend worden via het touchscreen op het toestel zelf of je gebruikt de Robomow App 2.0. Dankzij de diefstalbeveiliging kan je de robotmaaier met een gerust hart thuis achterlaten, zodat je ’s avonds thuiskomt bij een vers gemaaid gazon. Het toestel beschikt over alle toeters en bellen, zoals botssensoren, regen-, val- en kantelsensoren en een antidiefstalsysteem met alarm.

Robomow spreekt zelf over een gemiddelde maaitijd 50-60 minuten en een laadtijd van 60-120 minuten. Bovendien kan je het toestel ook beheren via de My Robomow website en kan het apparaat zelfs aan je Alexa spraakassistent worden gekoppeld.

Prijs: 1.299 euro

Bosch Indego 400

Er zijn maar weinig dingen die Bosch fabriceert en waar het niet goed in is. Ook de robotmaaier Indego 400 staat garant voor Duitse Gründigkeit. Zoals de naam je eigenlijk al vertelt, is deze maaier geschikt voor een oppervlakte tot 400 m2. Na een eenvoudige eenmalige installatie is Indego klaar om te maaien, zodat het maaien van het gazon nog gemakkelijker wordt. Hij berekent het meest efficiënte maaitraject m.b.v. LogiCut en maakt daarbij effectief gebruik van de accu om zo energie te besparen. De AUTO Calendar-functie zorgt voor controle over de maaifrequentie met een flexibel maaischema. Indego bespaart tijd door helemaal vanzelf te werken, zelfstandig rond obstakels te manoeuvreren en zelfs uit zichzelf terug te gaan om op te laden.

Prijs: 999 euro

Stiga Autoclip 225S

De STIGA Autoclip 225 S is een robotmaaier die wordt aangedreven door een inductiemotor zonder koolborstels die maximaal 2,5 uur ononderbroken werkt. Dankzij het stalen mes van 25 cm krijgt u perfecte maairesultaten. De robot kan maximaal 1100 m² maaien in tot vier aparte maaizones.

De Autoclip 225 S robotmaaier bevat geavanceerde navigatietechnologie voor uitstekende prestaties, zoals kantelsensoren (voor hellingen tot 45%). Je kunt de robot programmeren via de app of het ingebouwde display met toetsenbord. Dankzij de energiebesparende functie herkent de robot welke zones al zijn gemaaid.

Prijs: 902,99 euro

Gardena Smart Sileno+ 1600

Heb je een gigantische tuin, dan heb je zwaar materiaal nodig. De Smart Sileno+ 1600 van Gardena bijvoorbeeld. Zoals de naamgeving al doet vermoeden kan dit apparaat overweg met een tuin van 1600 m². Via de applicatie kan je niet alleen je robotmaaier bedienen, maar alle smart systemen van Gardena (zoals een slim bewateringssysteem). De robotmaaier kan overweg met smalle stukken en maait je gazon volledig gelijkmatig en streeploos.

Bovendien krijg je ook alle flexibiliteit wat betreft de plaatsing van je basisstation. Ook bij dit model wordt de maaifrequentie aangepast op basis van het gazon, om slijtage van je grasmat tegen te gaan. Een ingebouwde vorstsensor zorgt ervoor dat er geen gras wordt gemaaid wanneer het te koud is. In de doos vind je 250 meter perimiterdraad en 400 haringen. Heb je een grote tuin, dan kom je wellicht niet toe met 250 meter begrenzingsdraad. Houd er in dat geval rekening mee dat je nog wat extra draad zal moeten kopen.

Prijs: 1.899 euro

