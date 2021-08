We kopen allemaal wel eens meer vlees, groenten of fruit dan we niet opeten en hetzelfde is waar voor winkels en restaurants die minder verkopen dan ze gedacht hadden. TooGoodToGo is de oplossing.

Voor je je favoriete Takeaway app opent of naar de website van je lokale pizzeria surft, kan het al eens lonen om te kijken wat er wordt aangeboden op TooGoodToGo. Wie weet ontdek je een goedkope manier om eens iets nieuws te proberen.

Hoe werkt TooGoodToGo?

Stap 1: TooGoodToGo downloaden

De app van TooGoodToGo is makkelijk te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store of via https://toogoodtogo.org/. Als je Engels voldoende sterk is raden we je zeker aan om eens door de site te bladeren en je te informeren over het probleem van voedselverspilling en wat we er samen aan kunnen doen. De app zelf is in het Nederlands beschikbaar. Registreer je en je kan aan de slag.

Weet jij hoeveel voedsel er dagelijks verspild wordt?

Stap 2: Koopjes doen

De app TooGoodToGo spreekt grotendeels voor zichzelf. Op het hoofdscherm krijg je meteen een overzicht van de winkels in je buurt die voedseloverschotten aanbieden. De hoeveelheid zal van dag tot dag, en zelfs doorheen de dag, verschillen.

Het grootste aanbod lijkt van grote supermarkten te komen, maar soms kan je ook bij lokale winkels scoren. Klik daarvoor onderaan op Bladeren en voeg je favoriete zaken toe aan je favorieten. Reserveren en betalen doe je meteen via de , waarna je op het opgegeven tijdstip je pakketje mag gaan afhalen. De inhoud blijft een verrassing, maar heeft gemiddeld 3 keer de waarde van het betaalde bedrag.

Je investering is steeds de moeite waard.