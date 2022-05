Wat is de beste iPad? Dat is een lastige vraag vanwege de mix van de standaard-iPads, de middenklasse Air-modellen en de Pro's met hoge prestaties. Toch willen we je graag naar het juiste model begeleiden.

Het antwoord op de vraag “Wat is nu de beste iPad voor mij?” verandert continu, aangezien er regelmatig nieuwe iPads uitkomen. In september 2021 heeft Apple onder meer de nieuwe iPad (2021) en nieuwe iPad Mini (2021) uit de doeken gedaan. Dan hebben we bovendien nog de iPad Pro 12.9 (2021). Hij is, net als andere Pro’s, ontzettend prijzig, maar je krijgt daar onder meer een prachtig display en high-end M1-chip voor terug. We zijn ons ervan bewust dat niet iedereen de voorkeur geeft aan een Apple-tablet.

Maar, zit je met je telefoon en computer wel al in het ecosysteem van Tim Cook en co, dan is het een logische keuze. Ook wanneer je een verstokte Android-gebruiker bent, kan het geen kwaad om eens te gaan gluren bij de buren. De goedkopere modellen bieden best veel waarde voor hun geld. Ook de Clickx-redactie heeft z’n Apple- en Android-fans, maar je kan er niet omheen dat de tabletmarkt jarenlang gedomineerd werd door iPads. Het is pas sinds enkele jaren dat de beste Android-toestellen eindelijk hun voet kunnen zetten naast de Apple-tablets. We hebben de iPads op een rijtje gezet, steeds rekening houdend met de prijs, prestaties en het gebruiksgemak.

En zit je krap qua budget? Dan kan je bij de iets oudere, aantrekkelijker geprijsde modellen nog wel de beste koop doen. Bovendien kan ook een gereviseerd (refurbished) model een oplossing zijn. Zulke toestellen van Apple zijn best betrouwbaar, omdat de onderdelen een goede levensduur hebben. Zat je al langer te denken aan een iPad? We hebben zeven verschillende modellen uitgelicht om je te helpen bij je keuze, van nieuw naar oud.

Wat is de beste iPad in 2022?

iPad Pro 12.9 (2021)

Prijs : vanaf 1.169 euro

: vanaf 1.169 euro Gewicht: 682 gram

682 gram Afmetingen: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

280,6 x 214,9 x 6,4 mm Besturingssysteem: iPadOS 15

iPadOS 15 Schermgrootte: 12,9 inch

12,9 inch Resolutie: 2.048 x 2.732 pixels

2.048 x 2.732 pixels Processor: Apple M1

Apple M1 Geheugenopslag: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB

128GB/256GB/512GB/1TB/2TB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: Tot 10 uur

Tot 10 uur Camera achter: 12MP + 10MP

12MP + 10MP Camera voor: 12MP

De iPad Pro 12.9 (2021) is een zeer grote, krachtige, maar ook prijzige tablet. Dit alles kan gezegd worden over eigenlijk elke iPad Pro, maar dit nieuwe model zet een nieuwe standaard neer. Dat is voornamelijk te danken aan de Apple M1-chipset onder de motorkap, welke ook terug is te vinden in de nieuwste MacBooks en Macs. De chip zorgt voor ongelofelijk krachtige prestaties, ideaal voor iemand die graag veeleisende taken uitvoert op een tablet. Denk hierbij aan het bewerken van foto’s en video’s, alsook het spelen van high-endgames.

Buiten de krachtige chipset is de iPad Pro 12.9 (2021) ook uitgerust met een fonkelnieuw miniledscherm met 2.048 x 2.732 pixels. Het is de eerste iPad ooit met deze schermtechnologie, en het zorgt voor een ontzettend fel display (indien nodig) met een sterk contrast. Verder mag je rekenen op tien uur batterijduur, een welbekende aluminium behuizing, tot wel 2TB aan opslag en ondersteuning voor het Magic Keyboard en de Apple Pencil 2. Met ondersteuning voor deze accessoires is de iPad een ware productiviteitsmachine te noemen.

iPad 10.2 (2021)

Prijs : vanaf 389 euro

: vanaf 389 euro Gewicht: 487 gram

487 gram Afmetingen: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

250,6 x 174,1 x 7,5 mm Besturingssysteem: iPadOS 15

iPadOS 15 Schermgrootte: 10,2 inch

10,2 inch Resolutie: 1.620 x 2.160 pixels

1.620 x 2.160 pixels Processor: A13 Bionic

A13 Bionic Geheugenopslag: 64/256GB

64/256GB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: Tot 10 uur

Tot 10 uur Camera achter: 8MP

8MP Camera voor: 12MP

De iPad 10.2 (2021) is de nieuwste standaardtablet van Apple. Het is zonder twijfel de iPad met de beste prijs-kwaliteitverhouding die je nu kan kopen. Het is geen gigantische upgrade ten opzichte van het voorgaande model, maar de nieuwe 12MP-groothoekselfiecamera maakt de tablet een stuk geschikter voor videogesprekken. Het True Tone-display zorgt ervoor dat het scherm zich automatisch aanpast aan de omgevingsverlichting. Hierdoor is de iPad 10.2 (2021) ideaal om buitenshuis te gebruiken. De iPad Air 4 (2020) is beter voor het tekenen van schetsen en op het gebied van audio, maar voor alle standaardtoepassingen is de iPad 10.2 uitermate geschikt.

iPad Mini (2021)

Prijs : vanaf 559 euro

: vanaf 559 euro Gewicht : 293 gram

: 293 gram Afmetingen: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

195,4 x 134,8 x 6,3 mm Besturingssysteem : iPadOS 15

: iPadOS 15 Schermgrootte: 8,3 inch

8,3 inch Resolutie: 1.488 x 2.266 pixels

1.488 x 2.266 pixels Processor: A15 Bionic

A15 Bionic Geheugenopslag: 64GB/256GB

64GB/256GB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: Tot 10 uur

Tot 10 uur Camera achter: 12MP

12MP Camera voor: 12MP

De iPad Mini (2021) is een voor de hand liggende keuze als je op zoek bent naar een kleinere, draagbare tablet van Apple. Ondanks zijn kleine formaat heeft de iPad Mini (2021) geen gebrek aan kracht. We zijn erg onder de indruk van de prestaties. De tablet heeft een modern design (zonder thuisknop) en ondersteunt bovendien 5G. Het apparaat is voorzien van een hoop goede upgrades, maar we zijn iets minder onder de indruk van de levensduur van de batterij. Die is nog altijd goed, maar kan de beste tablets van Apple niet bijbenen op dat vlak. Als je op zoek bent naar een premium iPad in een klein jasje, dan hoef je niet verder te kijken.

iPad 10.2 (2020)

Prijs : vanaf 375 euro

: vanaf 375 euro Gewicht: 490 gram

490 gram Afmetingen: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

250,6 x 174,1 x 7,5 mm Besturingssysteem: iPadOS 15

iPadOS 15 Schermgrootte: 10,2 inch

10,2 inch Resolutie: 1.620 x 2.160 pixels

1.620 x 2.160 pixels Processor: A12 Bionic

A12 Bionic RAM: 3GB

3GB Geheugenopslag: 32GB/128GB

32GB/128GB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: Tot 10 uur

Tot 10 uur Camera achter: 8MP

8MP Camera voor: 1.2MP

De iPad 10.2 (2020) is niet de meest opwindende tablet. Het is namelijk een bescheiden upgrade ten opzichte van de iPad 10.2 uit 2019, maar het is nog steeds een verbetering. Het is bovendien niet meer de beste 10,2 inch-iPad die je kan kopen, aangezien de iPad 10.2 (2021) over een hoop toffe upgrades beschikt. Wel heeft de iPad 10.2 (2020) alle geweldige functies die je verwacht, inclusief ondersteuning voor het Apple Pencil en Smart Keyboard, en een lange batterijduur. De selfiecamera maakt echter niet echt indruk. Dat doet de 2021-versie gelukkig beter. De 32GB opslag is aan de lage kant, maar als je voor een model van 128GB kiest, heb je een indrukwekkende en veelzijdige tablet in handen.

iPad Air 4 (2020)

Prijs : vanaf 619 euro

: vanaf 619 euro Gewicht: 458 gram

458 gram Afmetingen: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm

247,6 x 178,5 x 6,1 mm Besturingssysteem: iPadOS 15

iPadOS 15 Schermgrootte: 10,9 inch

10,9 inch Resolutie: 1.640 x 2.360 pixels

1.640 x 2.360 pixels Processor: A14 Bionic

A14 Bionic Geheugenopslag: 64GB/256GB

64GB/256GB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: Tot 10 uur

Tot 10 uur Camera achter: 12MP

12MP Camera voor: 7MP

De iPad Air 4 (2020) is geen iPad Pro, maar komt aardig in de buurt voor een lagere prijs. Het is dan ook een zeer verleidelijke aankoop voor iedereen, behalve de meest veeleisende gebruiker. Deze Air heeft een schermvullend display en net als een iPad Pro ondersteunt hij zowel de tweede generatie Apple Pencil als het Smart Keyboard. Het apparaat heeft ook enorm veel kracht dankzij de A14 Bionic-chipset. Deze is hetzelfde als in de iPhone 12-reeks en dus nieuwer dan de chipset in de iPad Pro (2020). Bovendien zijn er vier krachtige luidsprekers aanwezig, een degelijk (al is het 60Hz) 10,9 inch-scherm en een goede batterijduur. De iPad Air 4 is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren, wat je niet kunt zeggen over andere recente Apple-tablets.

iPad 10.2 (2019)

Prijs : vanaf 283 euro

: vanaf 283 euro Gewicht: 483 gram

483 gram Afmetingen: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

250,6 x 174,1 x 7,5 mm Besturingssysteem: iPadOS 15

iPadOS 15 Schermgrootte: 10,2 inch

10,2 inch Resolutie: 1.620 x 2.160 pixels

1.620 x 2.160 pixels Processor: A10 Fusion

A10 Fusion RAM: 3GB

3GB Geheugenopslag: 32/128GB

32/128GB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: 8.827mAh

8.827mAh Camera achter: 8MP

8MP Camera voor: 1.2MP

De iPad 10.2 kent de toevoeging van Smart Keyboard-ondersteuning en heeft een iets groter scherm dan de voorganger (van 9,7 inch naar 10,2 inch). Deze iPad heeft ook een oppepper gekregen als het gaat om kracht, met een extra GB aan RAM in vergelijking met de iPad 9.7 (2018), hoewel hij wel over dezelfde A10-chipset beschikt. Hetzelfde ontwerp is veelal aanwezig, waaronder de grote randen om het scherm en de thuisknop. Als je op zoek bent naar de mooiste iPad, dan ga je best voor een ander model. Bovendien is deze iPad lang niet zo krachtig als de nieuwe iPad 10.2 (2021). Maar ben je op zoek naar een lange batterijduur en redelijke prestaties voor een lage prijs (naar Apple-standaarden)? Dan is deze iPad wellicht iets voor jou.

iPad Mini (2019)

Prijs : vanaf 339 euro

: vanaf 339 euro Gewicht: 304 gram

304 gram Afmetingen: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm

203,2 x 134,8 x 6,1 mm Besturingssysteem: iPadOS 15

iPadOS 15 Schermgrootte: 7,9 inch

7,9 inch Resolutie: 1.536 x 2.048 pixels

1.536 x 2.048 pixels Processor: A12 Bionic

A12 Bionic Geheugenopslag: 64GB/256GB

64GB/256GB MicroSD-sleuf: Nee

Nee Batterij: 5.124mAh

5.124mAh Camera achter: 8MP

8MP Camera voor: 7MP

Soms wil je een tablet die slechts iets groter is dan een telefoon en dat is precies wat de iPad Mini 5 (2019) brengt. Het is een schattig apparaat met wat indrukwekkende specificaties, vanwege Apples A12-processor en een redelijke batterijduur.

Wat de iPad Mini (2019) zo goed maakt, is het feit dat je de Apple Pencil erop kan gebruiken. Hierdoor verandert je iPad Mini in een klein notitieboek. Het enige jammere is dat de iPad Mini (2019) enkel de oudere Pencil ondersteunt. Nu de iPad Mini (2021) er is, is de 2019-versie een iets minder logische keuze, tenzij je flink wat geld wil besparen. Deze tablet is wel op veel plekken niet meer op voorraad, dus snel zijn is de boodschap. Of je kan ook voor een gereviseerd (refurbished) model gaan.