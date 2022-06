De beste en meest betrouwbare WiFi in je tuin, hoe begin je daar nu aan? Het ideale moment om daar eens naar te kijken.

Wifi in de tuin kan voor sommigen overbodig klinken, maar stiekem is het meer nodig dan je zou denken. Geniet je in de zomer toch graag van een muziekje in de tuin? Dan heeft je smartphone of slimme speaker die wifi-verbinding wél nodig. Ook je slimme grasmaaier, bewateringsinstallatie, beveiligingscamera’s en andere accessoires profiteren van een goede dekking van je netwerk. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Het bereik van je huidige router

Het is belangrijk om te weten tot op welk punt je een goed bereik hebt met je huidige router. Die verzendt het internetsignaal via radiogolven door de directe omgeving. Die golven hebben een bepaald bereik. Dicht bij de router zijn ze op hun sterkst, daarna zwakt de signaalsterkte (en de internetsnelheid) vrij snel af. Daarbij kan je een onderscheid maken tussen twee bandbreedtes: 2,4GHz en 5GHz. Het 2,4GHz-netwerk is het langzaamst van de twee, maar heeft de grootste reikwijdte. Het 5GHz netwerk is krachtiger, maar komt niet zo ver. De meeste routers kunnen automatisch schakelen tussen die twee netwerken. Het is nu zaak om te testen met een app hoe sterk je wifisignaal is. De apps Wifi Analyzer of Fritz!App WLAN zijn daar erg geschikt voor. Je ziet nu heel duidelijk hoe krachtig je signaal is, en op welke punten je geen bereik meer hebt.

Obstakels verwijderen

Het wifisignaal werkt op radiogolven. Hoe dichter je bij de bron bent, hoe sterker het signaal is. Daarna zwakt het snel af. Maar ook zorgt ieder obstakel dat ze tegenkomen voor een vermindering van de signaalsterkte. Metaal, glas en water zijn grote signaaldempers. De straling van elektriciteitskabels, magnetrons en apparaten doet ook een duit in het zakje. Moet het signaal door twee muren en geïsoleerde ruiten? Dan blijft er niet heel veel meer van over. Een heel eenvoudige manier om het bereik te vergroten is om je router een andere plek te geven. Verstop hem niet in de meterkast, maar hang hem boven de deur. Heb je hem weggestopt in een kastje in de kamer? Geef hem dan een wat prominentere plek. Desnoods op een hoge kast, mocht je daar een kabel kunnen trekken. Die kleine aanpassing scheelt je al snel 5 procent vermogen.

Router verplaatsen

Vaak is het nog beter om je router helemaal op een andere plek te zetten, weg van storende factoren als apparatuur en meterkast-installaties, deuren en muren. Dat lijkt lastiger dan het is. Voor de plaatsing van je router lijkt het alsof je bent aangewezen op de bestaande aansluitingen. In de meeste huizen wordt de router daar geplaatst waar de internetkabel je huis binnenkomt. Toch kan je dat aansluitpunt met een eenvoudig koppelstukje naar een ethernetkabel verleggen naar iedere gewenste plek in huis. Wil je dat niet, omdat er te veel apparatuur gekoppeld is aan je router? Dan zijn er nog andere oplossingen om je wifipunt te verleggen of het bereik te vergroten.

Tweede router

Misschien heb je nog een oude router liggen. Heb je een kabel in huis liggen van je router naar een ander punt in huis, dan zou je die oude router daarop kunnen aansluiten. Op die router kan je weer een aantal apparaten met een kabel laten communiceren met het internet (zoals een smart-tv, gameconsole of een netwerkschijf). Schakel vervolgens de wififunctie van je originele router uit en gebruik die van je nieuwe router (om storingen te voorkomen). Zo gaat al het draadloze internetverkeer via je tweede router, zonder dat je veel hoeft aan te passen in huis.

Powerline

Heb je geen netwerkkabels door je huis lopen? Geen probleem. Je hebt in ieder geval wel een stroomnetwerk in je woning. En daar kan je ook gebruik van maken. Powerline-adapters gebruiken de elektriciteitsdraden in je huis om gegevens over te brengen. Steek een basisstation bij je router in het stopcontact en plaats een tweede op een willekeurig ander punt in huis. Dat krijgt nu het internetsignaal vanaf de powerline-adapter bij je router doorgestuurd, zonder dat er storing optreedt. In de basis is dit systeem bedacht om apparaten bekabeld aan te sluiten, maar veel merken hebben een wifi-aansluiting ingebouwd. Je maakt met dit systeem dus ineens een nieuw wifi-toegangspunt.

Repeaters en extenders

Repeaters en extenders doen eigenlijk hetzelfde. Ze pikken het wifisignaal uit de lucht en versterken het. De ideale locatie van zo’n repeater is dan ook op het punt dat je nog een prima wifiverbinding hebt. Wil je wifi in de tuin? Dan is dat in de praktijk in het stopcontact dat het dichtst bij je buitenmuur zit. Zo pak je dat signaal en geef je hem een flinke zet naar buiten toe. De plaatsing van een repeater kan op de benedenverdieping zijn, maar ook op een slaapkamer. Met een mesh-systeem regelt je router automatisch wat het krachtigste punt is om je slimme apparaten mee te verdienen. Steeds meer powerlines, repeaters, routers en accessoires gebruiken dit systeem en is een echte aanrader.

De beste WiFi in je tuin

Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh Kits

Powerline

Mesh

Uitbreidbaar

Niet afhankelijk van een router

De Magic 2 WiFi 6 Mesh Kits van devolo is een powerline-oplossing die je meteen een upgrade biedt voor je volledige wifi-netwerk in huis. De ene adapter sluit je aan bij je router, de andere plaats je willekeurig elders in huis. Zo verandert ieder stopcontact in een high-speed-toegangspunt met geavanceerde wifi. De slimme technologie zorgt daarbij voor continu hoge datasnelheden. Terwijl de adapters stabiele Mesh-WiFi genereren in de 2,4 en 5 GHz-frequentieband (volgens de WiFi 6-standaard), zorgt de Powerline G.hn voor een sterke verbinding die zich niet laat tegenhouden door muren en plafonds.

De Devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh kits zijn heel eenvoudig te installeren. Ze worden volledig automatisch met elkaar gekoppeld. De wifi van de router schakel je na de installatie uit en de adapters nemen vanaf dat moment het stokje over. Het fijne van dit systeem is dat je het kan uitbreiden met andere Mesh-adapters van Devolo en dat ze werken met Mesh, zodat je altijd het sterkst mogelijke signaal hebt.

AVM FRITZ!Repeater 2400

Gemakkelijk in gebruik

Veel mogelijkheden

Goedkope uitbreidingen

Mesh

Heb je een FRITZ!Box router, dan kan je die heel makkelijk uitbreiden met repeaters zoals de AVM FRITZ!Repeater 2400. Die heeft een hoge snelheid van 2400Mbps en werkt met mesh op de 2,4 GHz en 5 GHz wifi-band. Wil je meer vermogen, dan kan je kiezen voor de Repeater 3000 of 6000, maar dat zijn losse kastjes die je moet neerzetten: de FRITZ!Repeater 2400 steek je zo in een stopcontact. Het koppelen werkt heel snel en eenvoudig. Als bonus geeft deze repeater je de mogelijkheid om een internetkabel aan te sluiten, voor het koppelen van bijvoorbeeld een smart-tv of computer.

Let wel: wifi-versterkers kunnen het signaal alleen verspreiden als ze zelf een goed signaal ontvangen. De wifi-versterker is geen router met een eigen netwerk. Het is dus belangrijk om de versterker in een gebied te plaatsen waar het wifi-signaal nog sterk is. Heb je die mogelijkheid, dan profiteer je van het degelijke netwerk van FRITZ!Box en diens geprezen veiligheidsfuncties. Hoewel je de producten van AVM snel installeert, kan je ze ook tot in de puntjes aanpassen. Perfect voor de techneuten onder ons!

D-Link R15-systeem

Uitbreidbaar

Betaalbaar

Gemakkelijk in gebruik

AI-hulpsystemen

Wil je je hele netwerk versterken voor een fijne prijs? Kijk dan eens naar deze D-Link-systemen. Ze hebben een aangename snelheid van 1200Mbps en intelligente oplossingen om het internetverkeer in goede banen te leiden. Bovendien is het systeem opgezet met ‘parental control’ en slimme aanbevelingen om je netwerk stabieler en krachtiger te maken. De serie bestaat uit de R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router (75 euro), het M15-3 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh System (210 euro) en de E15 EAGLE PRO AI AX1500 Mesh Range Extender (65 euro). Het mesh-systeem en de Mesh Range Extender zijn ook afzonderlijk van de router te gebruiken.

Deze producten werken op het principe van repeaters: plaats ze dus binnen het bereik van de router. De nadruk ligt bij deze extenders niet zozeer op de snelheid, maar eerder op de stabiele verbinding van al je apparaten. De bijbehorende software begeleidt je bij de installatie en geeft tijdens het gebruik adviezen voor betere resultaten.

Netgear EX6130

Ingebouwd stopcontact

Eigen netwerk

Trager dan andere modellen

Eenvoudige installatie via de app

Dit instapmodel is het minst snelle apparaat uit ons lijstje, met een doorvoersnelheid van 866Mbps. Dat maakt hem ook het minst krachtig. Toch heeft hij een groot pluspunt: deze repeater heeft een ingebouwde stekkerdoos, zodat je het stopcontact kan blijven gebruiken. Daardoor kan je hem veel makkelijker inzetten op een plek die zo dicht mogelijk bij de tuin is. Heb je een snellere router, dan zal de snelheid van je internet dus vertragen wanneer je verbinding maakt met deze repeater.

Met de Netgear EX6130 verleng je het wifi-signaal naar een andere ruimte. Hij bevat geen mesh, zoals de bovengenoemde extenders en repeaters, maar maakt twee unieke netwerken voor 2.4 en 5Ghz. Zo kan je apparaten die je specifiek voor buiten wil gebruiken makkelijk koppelen met het juiste netwerk. Met de ingebouwde netwerkaansluiting sluit je een apparaat ook via een netwerkkabel aan.