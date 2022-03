Beste laptops tot 500 euro in 2022

Tegenwoordig zijn laptops in alle vormen, maten en prijscategorieën te krijgen. We hebben vijf betaalbare toppers voor je samengesteld.

Als je een nieuwe laptop nodig hebt, wil je er niet altijd je hele spaarpot aan opmaken. Soms heb je genoeg aan iets waarmee je alleen je alledaagse werkzaamheden kan doen. In deze koopgids hebben we een aantal laptops uitgekozen waarmee jij je dag doorkomt, zonder dat het een rib uit je lijf is. Alle geselecteerde apparaten hebben een redelijke batterijduur en bieden genoeg kracht voor tekstverwerking, e-mailen, browsen en films of series kijken. Of het nu is voor werk, school of privézaken: een laptop die bij jou past is geheid te vinden. Geen enkele laptop uit deze lijst kost meer dan 500 euro.

Beste laptops tot maximum 500 euro

Welke specs heb je nodig?

Wanneer je de specs van een laptop doorneemt, word je overspoeld met vakjargon. De meeste zaken spreken voor zich en we hebben een aantal belangrijke punten uitgelicht bij elke laptop. Om het allemaal zo duidelijk mogelijk te maken verhelderen we nog enkele termen. Hoe belangrijk is RAM nu eigenlijk? Dit bepaalt hoe goed jouw laptop kan multitasken. Als je vooral in browsers werkt en niet veel meer doet dan dat, dan heb je geen grote hoeveelheid nodig. Wil je echter meerdere programma’s tegelijkertijd gebruiken en daar snel tussen wisselen, dan is het de moeite waard om een model met meer RAM te kiezen.

Opslagruimte is ook een belangrijke overweging. Als je veel in de cloud werkt, heb je geen zeeën aan ruimte nodig. Ben je van plan om veel apps en bestanden op te slaan, dan is het wel handig om voor wat extra opslag te zorgen. Denk van tevoren goed na over wat je met de laptop wil doen, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Bij sommige laptops in de lijst zijn er meerdere opties mogelijk als het om specs gaat. Dan kan je eventueel dezelfde laptop kopen met meer RAM of opslag, als je dat zou willen. Uiteraard betaal je dan ook een meerprijs, maar de meeste modellen in deze lijst kosten niet meer dan 500 euro, ook niet met betere specs.

Windows-laptops vs. Chromebooks

Wanneer je gaat kijken naar laptops in een lagere prijsklasse, kom je snel bij Chromebooks uit. Deze laptops gebruiken geen Windows, maar het energiezuinige Chrome OS. Dit is een eenvoudig te gebruiken besturingssysteem van Google. In gebruik is het vergelijkbaar met Android. Chromebooks zijn ideaal om de hele dag door simpele taken te doen.

Chrome OS is namelijk een ontzettend energiezuinig besturingssysteem dat niet veel van de batterij vraagt. Wanneer je in een cloudomgeving als Google Drive werkt, zijn Chromebooks ontzettend handig. Over het algemeen hebben ze weinig opslagruimte, waardoor de 100GB aan ruimte in Google Drive die je erbij krijgt goed uitkomt. Daarnaast kan je automatisch een back-up van je bestanden maken in de clouddienst.

De keerzijde is echter dat de apparaten doorgaans niet zo krachtig zijn, waardoor je er geen zware taken mee kan doen. Als het gaat om tekstverwerking of browsen, dan zit je goed. Ben je van plan om foto’s en video’s te bewerken, dan moet je toch kijken naar een duurdere Windows-laptop. Daarnaast kan je ook alleen gebruikmaken van apps die je kan krijgen in de Chrome Web Store, dus sommige specifieke programma’s kan je niet installeren, ook al heb je er geen krachtige laptop voor nodig.

Dit klinkt als een grote beperking, maar voor de meeste dagelijkse taken is alleen een browser meer dan voldoende. Als je wel behoefte hebt aan deze vrijheid, overweeg dan een Windows-laptop. Als je je zinnen hebt gezet op een MacBook, hebben we slecht nieuws. Die zal je niet vinden in deze prijsklasse.

Microsoft Surface Go 2

Prijs: 499 euro

499 euro Eigenschappen: Intel Pentium Gold 4425Y CPU, 4GB-8GB RAM, 64GB-128GB Opslag, 10,5 inch display, touchscreen

De Microsoft Surface Go 2 mag dan niet de traditionele laptop zijn die je gewend bent, maar waarschijnlijk voldoet dit toestel aan je eisen als je een compacte, draagbare optie zoekt. Met een Windows 10 S-modus uit de doos, krijg je een degelijk besturingssysteem waarop je bekende apps kan gebruiken, zoals Microsoft Office en Adobe Photoshop. Dit apparaat is een alleskunner. Het bewerken van documenten, versturen van e-mails of het volgen van videovergaderingen gaat moeiteloos. Zelfs fotobewerking en licht gamen is een optie. Al met al biedt de Microsoft Surface Go 2 een interessant totaalpakket.

Lenovo IdeaPad Chromebook Duet

Prijs: 279 euro

279 euro Eigenschappen: Eigenschappen: MediaTek P60T CPU, 4GB RAM, 128GB Opslag, 10,1 inch display, touchscreen

De Lenovo IdeaPad Chromebook Duet is een koopje te noemen. Voor een pak minder dan 500 euro ben je in het bezit van een multifunctioneel apparaat voor werk en entertainment. Je kan hem zowel als tablet gebruiken voor entertainment als voor wat productiviteit door de meegeleverde toetsenbordcover. De batterijduur is eveneens erg goed. Dankzij de krachtige ARM-processor geniet je van tot wel 21 uur batterijduur. Hoewel het toetsenbord en trackpad misschien niet heel super zijn, maakt het FHD+-display veel goed. Op dit apparaat zal je niet echt gaan gamen of aan foto- en videobewerking doen, maar het is een simpele oplossing voor tekstverwerking, browsen en films en series kijken.

HP Chromebook 14

Prijs: 279 euro

279 euro Eigenschappen: Intel Celeron N2840 – N2940 CPU, 2GB-4GB RAM, 16GB-32GB Opslag, 14 inch display

Ook de HP Chromebook 14 is een model dat de perfecte balans tussen prestaties en een goedkope prijs weet neer te zetten. De felblauwe afwerking en het mooie scherm maken hem tot een geweldige Chromebook. We zijn vooral onder de indruk van hoe slank en licht het apparaat is. Dat maakt het uitermate geschikt voor iedereen die een draagbare laptop zoekt. In tegenstelling tot enkele andere Chromebooks, zijn er bij dit model meer dan genoeg poorten beschikbaar, waaronder HDMI-out, USB 3.0 en een microSD-kaartslot. Dat maakt van dit apparaat een zeer capabele laptop voor de prijs.

Acer Chromebook 314

Prijs: 279 euro

279 euro Eigenschappen: Intel Celeron N4000 CPU, 4GB RAM, 64GB Opslag, 11,6 inch display, touchscreen

Als je zoekt naar een budgetlaptop die jou veel waar voor je geld biedt, dan is de Acer Chromebook 314 een slimme optie voor minder dan 500 euro. Hij is makkelijk in gebruik, betrouwbaar, en heeft een mooi display en sterke batterijduur (maximaal 12 uur). Het heldere, strakke 14 inch-display geeft je meer schermoppervlak voor je productiviteit. Verder is het toetsenbord heel prettig in gebruik. Het is vooral het totaalplaatje waardoor we fan zijn van deze Chromebook.

HP Chromebook x360

Prijs: 319 euro

319 euro Eigenschappen: Intel Celeron – Intel Pentium Gold CPU, 4GB – 8GB RAM, 64GB Opslag, 12-14 inch display, touchscreen

De HP Chromebook x360-serie is gericht op de educatieve markt. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de x360 vrij voordelig geprijsd is, zodat studenten zich deze laptop kunnen veroorloven. Het 12 inch-touchscreen maakt dit tot een erg draagbaar product. Licht, maar nog steeds prima te gebruiken. Het grote minpunt hier is de lage resolutie (1366 x 921), maar de 3:2-beeldverhouding maakt het browsen en schrijven wel tot een relaxte ervaring. Hij is vouwbaar tot een tablet, biedt diverse poorten en komt met een stylus. Als je net wat betere prestaties nodig hebt, kan je deze laptop in duurdere uitvoeringen krijgen, met net wat meer kracht.